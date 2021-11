Saturday Night Fever statt Freitags-Foxtrott

Kein Paar scheidet aus

Dann schweben Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi, Kristina Inhof & Dimitar Stefanin, Bernhard Kohl & Vesela Dimova sowie Jasmin Ouschan & Florian Gschaider mit jeweils zwei Solotänzen zu einem Disco- sowie einem Schlagerhit übers glatte Parkett. Diesmal muss kein Paar die Show verlassen, die Jurywertung und das Publikumsvoting für die Solotänze werden in die nächste Ausgabe übernommen und fließen in die Entscheidung, wer im Halbfinale am 19. November ausscheidet, ein.