Doch nicht „Hasi“! Gerrard neuer Villa-Trainer

Steven Gerrard ist als Trainer in die englische Premier League zurückgekehrt. Wie Aston Villa am Donnerstag bestätigte, wurde die Liverpool-Legende als neuer Chefcoach verpflichtet. Der 41-jährige Gerrard arbeitete seit 2018 als Betreuer der Glasgow Rangers. Aston Villa hatte sich vor einigen Tagen von Trainer Dean Smith getrennt, nachdem der Club aus Birmingham zuletzt zum fünften Mal in Folge verloren hatte. In der Tabelle liegt „Villa“ nur auf dem 16. Platz. kurzweilig war auch Southampton-Trainer Ralph Hasenthüttl bei Villa im Gespräch.