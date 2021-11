In der Wüstenstadt ist alles möglich

Salzburg ist Österreichs Karate-Hochburg. Sechs von sieben Athleten im Kumite starten für das Bundesland bei der WM in Dubai ab kommendem Dienstag: Robin und Luca Rettenbacher, Stefan Pokorny, Marina Vukovic, Lora Ziller und Alisa Buchinger. Trainer Manfred Eppenschwandtner traut seinen Schützlingen viel zu: „Es ist alles möglich. Jeder kann ins Finale kommen.“ Doch der Weg dorthin ist steinig, 116 Nationen sind in der Wüstenstadt dabei, nur der jeweils Landesbeste darf in einer Gewichtsklasse an den Start gehen. „In fast keiner Sportart ist das Niveau so hoch wie im Karate“, weiß der Trainer. Eine, die seit vielen Jahren konstant auf diesem hohen Niveau mitwirkt, ist Alisa Buchinger.