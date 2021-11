Bundesheer: Beim Scharfschießen fing Wald Feuer

Erst vor Kurzem warnte das Land Steiermark - nicht zuletzt aufgrund des Infernos im Rax-Gebiet - vor der großen Waldbrandgefahr. Wie zur Bestätigung gab es am Mittwoch einen Großeinsatz in St. Michael. Am dortigen Bundesheer-Schießplatz entfachte Leuchtspurmunition das Feuer, mittlerweile ist es unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.