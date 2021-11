Gesund bis zum letzten Bissen und voller Power

Ideal für zwischendurch

Ob als saftige Jause oder süßer Bratapfel, gesund ist die runde Powerfrucht auf jeden Fall. Susanne Dirisamer, Diätologin in Linz, kann darum dem gängigen Sprichwort „An apple a day keeps the doctor away/Ein Apfel pro Tag hält den Doktor fern“ viel abgewinnen. „Der Apfel ist ideal, um auf seine tägliche Obstration zu kommen“, findet sie. Zwei Stück sollte man ungeschält essen.

Der Apfel versorgt den Körper mit Vitamin C, mit Spurenelementen und Mineralstoffen. „Am Besten einen zwischendurch als natürlichen Vitamin- und Energie-Booster. Und einen nach dem Essen. Da wirkt der Biss in den Apfel wie eine Zahnbürste.“ Nur vor dem Schlafengehen sollte man das Obst meiden, man könnte es schwer verdauen.