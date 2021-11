Travis Scott will Beerdigungskosten übernehmen

„Am Boden zerstört“

Auch Scott hatte sich am Samstagvormittag auf Twitter zu dem Unglück geäußert. „In bin völlig am Boden zerstört von dem, was letzte Nacht passiert ist“, schrieb der Rapper. Er werde für die Betroffenen und deren Angehörige beten. Die Polizei in Houston habe seine volle Unterstützung. Wie der Sender CNN unter Berufung auf Scotts Sprecher berichtete, wolle der Musiker die Kosten für die Beerdigungen der Unglücksopfer übernehmen.