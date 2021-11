30 Jahre lang böses Blut in der oö. Landespolitik

Das riecht nach Postenschacher

Zum ersten Mal 1991: Damals glaubte sich die auf 17,7 Prozent erstarkte FPÖ am Wahlabend im Besitz von zwei Regierungssitzen, was in der konstituierenden Landtagssitzung am 30. Oktober von der ÖVP aber als Rechenfehler dargestellt wurde: „Die Statistiker haben neun Regierungssitze in den Computer eingegeben. Sie hätten aber nur acht eingeben dürfen“, dozierte ÖVP-Abgeordneter Franz Hiesl damals. „nur acht“ heißt, der LH (damals Josef Ratzenböck) wurde bei der Verteilung der Regierungssitze nicht eingerechnet; die FPÖ bekam nur einen Sitz und die ÖVP (mit 45,2 Prozent Wähleranteil) fünf. Dazu verhalf ihr die SPÖ: „Regierungspakt zwischen ÖVP und FPÖ riecht nach Postenschacherei“, titelte die „Krone“ deshalb.