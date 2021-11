Verkehr treibt St. Johanner zur Verzweiflung

Besserung ist erst nach Ende der Bauphase in Sicht

„Die Situation ist nicht einfach. Es gibt massive Beschwerden, doch wir sind drauf und dran, das Problem für alle zu lösen“, so die Gemeinde. Eine Möglichkeit wäre, dass das Ehepaar umzieht, doch der gebürtige St. Johanner will dort nicht weg. „Wir sind physisch und psychisch am Ende. Gesundheitlich wird es durch den Dreck der Einbahnstraße schlimmer“, so Schneider. Diese war ursprünglich ein Teil des neuen Verkehrskonzepts und sollte erstmals nur eine Testphase von drei Monaten sein. Jedoch dauert diese noch immer an – aufgrund der vielen Baustellen.