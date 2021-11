Geringere Kosten: Karawankenbad gilt als Favorit

Zwei Projekte werden in Klagenfurt für das neue Hallenbad geprüft. Vieles spricht für das Karawankenbad, das die Stadtwerke beim Stadion errichten könnten. Das wäre bis 2023 fertig und könnte in zwei Modularstufen errichtet werden. Kosten: 30 Millionen Euro. Das Vitalbad könnte erst 2025 in Betrieb gehen.