Sommertheater räumten bei Bühnenkunstpreis ab

Ebenfalls unter schwierigen Bedingungen mit Kreativität aufgezeigt hat das Theater in der Kulturfabrik Helfenberg, das für die Produktion „Shakespeare in Love“ den Anerkennungspreis erhält: „Dem gesamten Organisations- und Produktionsteam ist es in hervorragender Weise gelungen, den neuen Open-Air-Spielort auf der Burg Piberstein zu bespielen“, so die Jury. Die über den Zeitraum von Oktober 2020 bis Oktober 2021 das Bühnengeschehen in Oberösterreich - mag es auch durch den langen Kulturlockdown stark eingeschränkt gewesen sein - beobachtet hat.