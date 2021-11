Salzburg vertagt Aufstieg ++ Ronaldo geigt auf

Nach dem vierten Spieltag in den europäischen Fußballbewerben ziehen wir aus österreichischer Sicht ein mäßig-positives Resümee. Salzburg kassiert im 22. Pflichtspiel unter Matthias Jaissle die erste Niederlage. Rapid kann nach dem Hinspielsieg gegen Dinamo Zagreb nicht nachlegen und Sturm holt sich in der Hammer-Gruppe den ersten Punkt. Nur der LASK geht als Sieger in der Conference League hervor. In der großen „Krone Fußball-Show“ gibt es wieder zahlreiche ausgewählte Spiele inklusive Analyse mit Experte Michi Konsel!