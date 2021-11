„Digitale Hürde“ als große Gefahr für Senioren

Wer weder PC noch Smartphone daheim hat, wurde von der Impfung bisher fast ausgeschlossen, sagt Krichbaumer. Aus Sorge um die ältere Generation meldet er sich aus der Polit-Pension: „Die Impfstraße in Haringsee war für Menschen ohne Auto schwer erreichbar“, so der ehemalige Bürgerlisten-Mandatar. Als der Impfbus des Landes in Gänserndorf Station machte, hätten sich dann viele ältere Einwohner den ersten Stich geholt. Für ihn unverständlich, dass der zweite Halt dann fernab des Ortszentrums auf dem OMV-Gelände geplant wurde. Krichbauer: „Also wieder nur für Autobesitzer erreichbar!“