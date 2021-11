Werden niedrigere Luftgrenzwerte Problem für OÖ?

Gerade erst im Pandemiejahr 2020 haben die beiden für allfällige EU-Strafzahlungen relevanten Luftmesstationen Enns-Kristein (an der A1) und Linz-Römerberg den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid nach unten, in Richtung 30 Mikrogramm, durchbrochen. Doch die WHO empfiehlt nun (weltweit) nur noch maximal zehn Mikrogramm. Dem werden im kommenden Jahr auch die Luftqualitätsnormen der EU folgen. Grund ist der Gesundheitsschutz. Denn, wie auch der Landesrechnungshof schon nahegelegt hat: Je größer die Luftverschmutzung, desto mehr Menschen werden krank.