Rache an Polizisten: 12 Jahren Haft für Angreifer

Attacke mit Messe in Bad Gleichenberg

Die Tat ereignete sich heuer im April in Bad Gleichenberg in der Oststeiermark. Das Motiv soll aber in einer Verhaftung begründet sein, die 35 Jahre zurückliegt. Damals nahm ein Polizeibeamter den Angeklagten fest, nachdem dieser eine Pensionistin beraubt hatte. Der Beschuldigte hatte damals angegeben, der Polizist habe ihn in die Genitalien getreten. Der Vorwurf erwies sich laut Gericht aber als haltlos. „Er leidet angeblich noch immer unter Schmerzen und Potenzproblemen und wollte sich rächen“, erläuterte die Anklägerin.