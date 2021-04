Racheakt auf Polizist (67) wegen Handtaschenraub

Wegen eines Handtaschenraubs vor 35 Jahren wollte ein Steirer (53) am Montagnachmittag in Bad Gleichenberg einen Polizisten ermorden. Der 67-Jährige, der seit sieben Jahren in Pension ist, reagierte, als wäre er noch im aktiven Dienst: Er nahm dem Racheengel sein Messer ab, hielt ihn fest und übergab ihn an seine Ex-Kollegen.