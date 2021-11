Spiel vor Absage! Sturm in der Corona-Hölle

Den Anfang machte Jusuf Gazibegovic mit einem positiven Corona-Test vor dem Spiel gegen Wolfsberg am vergangenen Wochenende. Wenige Tage später schlug der Test auch bei Stürmerstar Kelvin Yeboah vor dem Europacup-Auftritt in Spanien gegen Real Sociedad an. Noch herrschte keine Corona-Panik auf der schwarzen Titanic. Ist seit Samstag anders - Sturm ist jetzt nämlich mittendrin in der Corona-Hölle! Waren die PCR-Tests am Freitag nach der Heimreise aus San Sebastian bei Spieler und Trainerstab noch allesamt negativ ausgefallen, kam es Samstag dann knüppeldick. Bereits am frühen Abend machte die Meldung die Runde, wonach gleich bei acht Profis der Test positiv ausgefallen sein soll. Zwischen Sturms Sportchef Andreas Schicker und der Bundesliga glühten ob der alarmierenden Corona-Lage die Drähte. Die Schwarzen plädierten ob der massiven Ausfälle für eine Absage des Spiel ins Altach. Auch das Einfliegen weiterer Kaderspieler aus Graz war zwischenzeitlich Thema.