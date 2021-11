Sogar AKW-Besetzer trainieren in Zwentendorf!

Kalorische Kraftwerke als Zwentendorf-Ersatz gebaut

Die Wahl verhinderte nicht nur das AKW Zwentendorf, sondern auch Kernkraftwerke in St. Pantaleon-Erla im Bezirk Amstetten und in St. Andrä in Kärnten. Ein halbes Dutzend Atomreaktoren hätte den Strombedarf von sechs Millionen Haushalten abdecken sollen. Sogar manche Umweltschützer waren für Kernenergie – dafür sollten etwa Staudämme nicht weiter vergrößert werden.