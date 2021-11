Kassensturz in Graz: „Gute Lage“ trotz Corona

Riegler sagte in der Pressekonferenz im Rathaus, er sei sehr stolz, berichten zu können, dass „Graz gut in der Spur liegt und stabile und ausgeglichene Finanzen vorweisen kann“. In den vergangen fünf Jahren habe man einiges erledigt, unter anderem die Neufassung des Haushaltsrechts der Stadt. Riegler zählte zudem auch den Kunsthaus-Rückkauf, die Neuaufstellung der Finanzierung der Bühnen Graz und den Verkehrsverbundvertrag und die Mitfinanzierung des Landes beim Tram-Ausbau. Weiters habe man den Anteil bei der Energie Graz konsolidiert sowie Bagatellsteuern beseitigt.