Gewalttätiger Familienvater in Graz festgenommen

Großer Polizeieinsatz am Mittwochnachmittag in Graz-Eggenberg. Eine 17-jährige Slowenin hatte den Notruf abesetzt. Sie gab an, dass ihr 49-jähriger Vater nicht nur gegenüber der Mutter (44), sondern auch gegenüber ihrer 23-jährigen Schwester immer wieder Gewalt anwendet und diese gefährlich bedrohe. Der Slowene habe am Dienstagabend sogar verbal mit der Verwendung einer Schusswaffe gedroht.