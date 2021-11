„Falschparker“ wehren sich nun

Am Parkplatz steht kein einziges Hinweisschild



Ein Hinweisschild gibt es am gesamten Parkplatz nicht. Lediglich an der Einfahrt sind die Vertrags- und Einstellbedingungen ausgehängt – kaum lesbar, in kleiner Schrift. Strafen für „Falschparker“ werden dort expliziert genannt. Genau damit begründet Contipark auch das Verteilen der Strafzettel. Nur so könne man „die prinzipielle Verfügbarkeit der Stellplätze“ zu jeder Zeit sicherstellen.