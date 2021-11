Festspiel-Chefsessel wird zum Politikum

Bis Jahresende will das Kuratorium die Nachfolge von Langzeit-Präsidentin Helga Rabl-Stadler geklärt haben. 32 Bewerbungen sind eingelangt, fast ein Drittel davon aus dem Ausland, 19 davon von Frauen. Die Opposition fürchtet nun aber politische Packelei. Längst nicht nur im Salzburger Landtag, sondern auch im Nationalrat in Wien. So fordert SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek: „Hier muss ein untadeliger Profi an der Spitze stehen, der im Bewerbungsprozess nach internationalem Standard ausgewählt wurde.“ Sie warnt vor einer „Postenbesetzung a la türkis“.