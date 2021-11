Pkw-Rowdy zerstörte Maisfeld bei Drift auf Acker

„Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe“, soll der 20-Jährige danach kleinlaut gesagt haben. Doch einige Tage vor dem Geständnis am Polizeiposten war der junge Mann am Gaspedal des VW Golf nicht so zurückhaltend. Dieses drückte er zu später Stunde ausgerechnet auf einem Maisfeld kräftig durch. Mehrere Drifts auf dem Acker hinterließen eine Spur der Verwüstung und richteten einen erheblichen Schaden an.