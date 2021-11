Für Marach rückt die Pension näher

Videoanruf bei Oliver Marach in Panama. Der Tennis-Profi tollt gerade mit seinen beiden Töchtern bei sommerlichen Temperaturen am Strand herum. Familienidylle pur, Marach geht das Herz auf. „Nach dem Viertelfinal-Aus in Wien bin ich ruckzuck nach Hause geflogen, die Kids haben zurzeit ja Ferien“, strahlt der Grazer, der in dieser Saison lediglich drei Wochen zuhause verbrachte. Eigentlich wollte der 41-jährige Haudegen auf der ATP-Tour noch mit Doppelpartner Philipp Oswald in Stockholm antreten, doch das rot-weiß-rote Duo kam nicht ins Turnier. Ergo Saisonende und Heimaturlaub. „Beim Davis Cup Ende November in Innsbruck bin ich aber wieder dabei“, betont Marach.