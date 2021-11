Lage in den Spitälern in OÖ wird immer kritischer

348 Oberösterreicher müssen aktuell wegen Corona auf einer Normalstation betreut werden, 59 auf einer Intensivstation. Genau vor einem Monat, am 3. Oktober, gab’s mit 118 Normal- und 36 Intensivpatienten noch deutlich weniger. Die Zahlen beunruhigen, vor allem das Spitalspersonal stößt erneut an seine Grenzen. Tilman Königswieser, Ärztlicher Direktor des Salzkammergut Klinikums, sagt: „Die Leute werden die Auswirkungen jetzt wieder vermehrt am eigenen Leib oder am Leib ihrer Liebsten spüren. Viele erkranken schwer, Leistungen abseits von Corona in den Krankenhäusern müssen verschoben werden. Stationen werden geschlossen, Betten für Covid-19-Patienten gebraucht.“