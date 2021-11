Erneut FFP2-Maskenpflicht im Vorarlberger Handel

In Bezug auf die Umstellung auf PCR-Testung unterstrich Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher - „gehen Sie davon aus, dass der Antigentest nur noch diese Woche gilt“ - , dass das Angebot deutlich ausgeweitet werde. „Die PCR-Gurgeltests können ab heute Dienstag bei den Apotheken des Landes bezogen werden, und auch die Öffnungszeiten von Landesteststraßen werden ausgeweitet“, sagte Rüscher. Ab 8. November haben die Landesteststraßen in Hohenems und Nüziders täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Auch sei man mit zwei Handelsketten im Gespräch, damit in deren Filialen PCR-Tests vertrieben werden. Landesweit strebe man diese Lösung aber nicht an. „Das Testen ist nach dem Impfen nur die zweitbeste Lösung“, so Rüscher.