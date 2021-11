Juniors OÖ trennen sich von Trainer Stefan Hirczy

„Nach fünf Niederlagen in Serie und 20 Gegentoren in diesen fünf Spielen muss man die aktuelle Situation hinterfragen. Die Leistungen der letzten Wochen entsprechen nicht unseren Vorstellungen und so sehen wir keine andere Lösung, als uns von Stefan zu trennen. Wir bedanken uns bei ihm für seine Arbeit und seinen Einsatz in den letzten Monaten. Wir haben bis zuletzt gehofft, dass er die Trendwende schafft“, so Präsident Franz Mayer.