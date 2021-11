Herzstillstand! Bangen um Island-Fußballer Pálsson

Am vergangenen Mittwoch war beim österreichischen Cup-Achtelfinale Blau-Weiß Linz gegen Hartberg Linz-Spieler Raphael Dwamena in der 20. Minute nach Beschwerden am Spielfeldrand zusammengebrochen. Der 26-Jährige spielt seit 2020 mit einem implantierten Defibrillator. Gegen Ende der Woche konnte Dwamena aus der Krankenhaus-Behandlung entlassen werden.