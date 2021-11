Die Halloween-Nacht eskalierte in Salzburg völlig

Augenzeugen sprechen gegenüber der „Krone“ am Tag danach von tumultartigen Szenen. „Zum Fürchten“ sei es gewesen – und damit meinen sie keinesfalls gruselige Halloween-Kostüme. Hunderte vorwiegend junge Menschen zogen in der Nacht auf Sonntag durch die Salzburger Innenstadt. Sie pöbelten Passanten an, zündeten Pyrotechnik und sollen Eier auf Obusse geworfen haben. Die Polizei war mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz. Einige Jugendliche lieferten sich mit den Beamten Verfolgungsjagden. Mehrere Stunden lang war die Exekutive vor Ort. Immer wieder kam es zu Handgemengen und Schlägereien. „Es war deutlich mehr los als in anderen Nächten“, hieß es seitens der Polizei. Neun Körperverletzungen registrierte die Polizei alleine in der Salzburger Innenstadt.