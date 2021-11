13-Jährige und Mutter retteten Tiere vor Flammen

Gleich zweimal stand am Sonntag eine Gartenhütte in Vollbrand: In Graz dürfte ein Kühlschrank das Feuer ausgelöst haben, im oststeirischen Riegersburg hatte ein Mädchen (13) kurz zuvor den Kaminofen eingeheizt. Sie versuchte noch, mit ihrer Mutter das Feuer zu löschen. In beiden Fällen wurde zum Glück niemand verletzt.