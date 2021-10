Eishockey bleibt derzeit für Linzer nur Nebensache

Spuckattacken

Während das Spiel der Slowaken in Dornbirn abgebrochen wurde und jenes am Sonntag bei Pustertal abgesagt wurde, gab es auch beim Linz-Gastspiel bei Tabellenführer Laibach unschöne Szenen: Zuerst flogen Bierbecher in Richtung der Spielerbank, dann waren Cracks und Betreuer Spuckattacken ausgesetzt – und schließlich wurde auch noch von allen Seiten wie wild auf den Teambus eingeschlagen. Auch sportlich war es wieder einmal traurig: Beim 0:3 erzielte der Tabellenletzte Linz zum bereits vierten Mal in dieser Saison kein einziges Tor, kassierte die vierte Niederlage in Folge.