Wolf im Fokus bei der Bilanz der Tiroler Almen

Für viele Schlagzeilen sorgte den ganzen Sommer über der Wolf. Durch die Abschussfreigabe von „118MATK“ rückte er auch in den vergangenen Tagen wieder in den medialen Fokus. Kein Wunder also, dass er bei der Präsentation der Tiroler Almbilanz am Freitag auch im Mittelpunkt stand. 251 Tiere fielen dem Beutegreifer zum Opfer. Dass 60 von einem Bären getötet wurden, geriet dabei fast in den Hintergrund.