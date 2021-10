Keine Operation! Aber Avdijaj hat ausgedribbelt

Am Samstag gastiert Fußball-Bundesligist Hartberg in Altach. Davor mussten die Oststeirer nicht nur den Schock rund um den Abbruch beim Cup-Spiel in Linz verdauen, vielmehr gibt‘s böse Neuigkeiten an der Personalfront. Kurt Russ gehen nämlich langsam die Regisseure aus. Donis Avdijaj fehlt wohl bis zum Jahresende.