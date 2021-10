Blutige Tränen und seltsame Vögel im Kunstmuseum

Tränen aus Blut rinnen über ihr Gesicht und sollen auf emotionalem statt intellektuellem Weg zum Publikum sprechen: „Gina Pane litt stellvertretend für andere, machte damit etwa auf das Leid im damaligen Vietnam aufmerksam“, so Kuratorin Michaela Seiser. Nicht zufällig schließt an dieses kraftvolle Ein-Raum-Statement die kürzlich eröffnete Schau von He Yunchang an, der ebenfalls mit Selbstverletzung arbeitet.