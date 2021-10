Krainer (SPÖ): „Politisch-moralisch ist es vorbei“

Hoyos (NEOS): „Wir sind so nicht“

Douglas Hoyos von den NEOS ruft an dieser Stelle die ÖVP dazu auf, damit aufzuhören, „abzulenken und die Justiz an den Pranger zu stellen“. Auch politisch müssten die Türkisen zu ihrer moralischen Verantwortung stehen. Die aufgekommenen Chats seien in ihrer Optik „furchtbar“ für alle Politiker: „Ich will nicht so wahrgenommen werden. Wir sind so nicht!“, stellt er klar. Aus den Skandalen müssten deswegen Lehren gezogen werden.