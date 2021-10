Um Tausende Euro von Internet-Liebe betrogen

Die 51-Jährige hatte über Facebook einen Mann kennengelernt, der sich als Michael Howard ausgab und angab, als britischer Bauingenieur in Syrien zu arbeiten. „Im Zeitraum vom 16. September 2021 bis 25. Oktober 2021 tauschte sie sich mehrmals täglich via WhatsApp mit ihm über Arbeit, Hobbies, Essen und mehr aus“, gibt die Polizei bekannt. In weiterer Folge teilte er ihr mit, dass er nach Österreich zurückkehren werde. Er würde ihr vor seiner Rückkehr, ein Paket mit 13 Monatsgehältern und wichtigen Dokumenten zukommen lassen.