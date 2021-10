Zwei Täter konnten festgenommen werden

Wie berichtet, überfielen vorerst unbekannte Täter am 23.Oktober 2021 eine Tankstelle in Graz und flüchteten mit Bargeld in unbekannter Höhe. Nun konnten Raubermittler des Landeskriminalamtes Steiermark (LKA) in Zusammenarbeit mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) zwei Täter festnehmen.