Nachhilfelehrer lotste Bischof einst nach Altach

In dieser Saison kam Bischof zu acht Einsätzen. „Ein wesentlicher Punkt ist das Vertrauen des Trainers in mich. Das braucht man als junger Spieler ganz besonders“, sagt er. Und die Unterstützung durch Routiniers wie Philipp Netzer, Jan Zwischenbrugger und Atdhe Nuhiu: „Sie geben uns jungen Spielern den Weg vor.“ Ziele über die Zeit in Altach hinaus gibt es nicht, der Vertrag läuft bis 2023 plus Option: „Ich fokussiere mich auf Altach, gebe mein Bestes. Alles andere ist Nebensache.“