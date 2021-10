Nervige Gewinnversprechen von Versandhaus

Wahrscheinlich nach dem Motto „Irgendwer wird schon dran glauben - und auch was bestellen“, ist ein Versandhaus wieder einmal dabei, „Hauptgewinne“ zu versprechen und Waren an die Kunden zu bringen. Fragt sich nur, ob dieser Schmäh noch bei vielen wirkt. Dennoch sei an dieser Stelle einmal mehr gewarnt!