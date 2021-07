„Happy“ ist pure Lebensfreude auf drei Beinen

Das Leben von Jagdhund-Mischling „Happy“ hat noch gar nicht richtig angefangen, da sollte es auch schon wieder beendet werden. Sein Vorbesitzer wollte ihn einschläfern lassen, weil er mit dem zweijährigen Energiebündel überfordert war. „Happy“ kam in die Obhut des Österreichischen Tierschutzverein. Bald stellte man fest, dass eine Unfallverletzung an „Happys“ Pfote nie richtig behandelt wurde, was zur Folge hatte, dass sein rechtes Vorderbein amputiert werden musste.