Diebes-Duo bei Coup live auf Kamera beobachtet

Am Sonntag gegen 19.30 Uhr gelangten zwei Täter in ein automatisiertes Lebensmittelgeschäft in Enns, indem sie einer fremden Person in das Geschäft nachgingen. Dort stahlen sie Lebens- und Genussmittel in der Höhe von mehr als einhundert Euro. Zwei Sackerl, die die Täter mitgenommen hatten, blieben im Geschäft zurück. Die beiden Eigentümer des Geschäfts konnten die Beschuldigten zufällig auf Live-Videoaufnahmen ihres Shops beobachten als diese vier Papiertüten mit Lebensmittel befüllten.