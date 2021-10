Vorzeigeforst in NÖ: Millionen neuer Bäume wurzeln

Massive Schäden zu beklagen

Diese hatte einmal mehr in die einzigartigen Vorzeige-Forste von Markus Hoyos rund um Horn und speziell der Rosenburg geführt. Denn auch Hoyos hat massive Borkenkäfer- und Trockenheitsschäden zu beklagen. Pernkopf führte den Waldfonds der Regierung an: „Wir konnten mit dieser Öko-Hilfe in blau-gelben Landen schon zehn Millionen Bäume aufforsten.“ „Gio“ Hahn, der sich aber beim Umgang mit der Motorsäge partout nicht auf die Finger schauen lassen wollte, schwelgte in Brüsseler Superlativen: „Bis 2030 sollen europaweit mehr als drei Milliarden Bäume gepflanzt werden.“