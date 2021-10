Sturm-Anführer Stankovic: Ein stiller „Torero“

Du hast vor wenigen Tagen bei Sturm einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Dass das nicht automatisch heißt, dass du so lange in Graz bleibst, ist auch klar, oder?

(Lacht) Im Fußball kann alles passieren. Ich fühle mich in Graz wie zu Hause und mit den Trainern, der Mannschaft und allen im Verein sehr wohl. Ich spüre hier großes Vertrauen - das hab ich in England nicht gehabt. Ich denke aktuell wirklich nicht so sehr an die Transferzeit, nur an das nächste Spiel mit Sturm.