Doch damit noch nicht genug: Während die Bergung noch im Laufen war, löste sich eine zweite Lawine. Das Team der Bergrettung wurde teilweise darunter verschüttet. „Die Lawine kam über uns wie eine Staubwolke. Ich habe gespürt, wie sich der feine Schnee in meine Lunge ausbreitet und das Atmen unmöglich gemacht hat“, so Koch. Dass der Einsatz gut ausgegangen ist, sei auf die gute Teamarbeit zurückzuführen, so Koch.