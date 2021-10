44 steirische Gemeinden machen gegen Krsko mobil

Nicht immer gibt es so viel politische Einigkeit wie bei diesem Thema. Erst am Dienstag bekundeten im steirischen Landtag alle Parteien ihre Ablehnung von Kernkraft im Allgemeinen und den gefährlichen, weil auf Erdbebenlinien stehenden Meilern in Krško (Slowenien) und Paks (Ungarn) im Besonderen.