Lkw-Lawine auf Autobahnen heuer so groß wie nie

Fast zehn Prozent Plus

Das Umland südlich von Wien ist die vom Schwerverkehr am meisten geplagte Region Niederösterreichs. Denn auch auf der Außenring-Autobahn bei Brunn am Gebirge sowie auf der S…1 bei Vösendorf lag die Zunahme des Lkw-Verkehrs binnen Jahresfrist bei mehr als elf Prozent. Und sogar gegenüber 2019 wurde bei letzterer Messstelle ein Plus von 9,4 Prozent registriert.