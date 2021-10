Evra: „Ich bin sexuell missbraucht worden“

Der ehemalige Verteidiger hielt die Vorkommnisse lange Zeit geheim, erst vor zwei Monaten vertraute er sich seiner Mutter an. Diese wollte nicht, dass Evra dies in seinem Buch veröffentlichte aber er entschied sich trotzdem dafür. „Jetzt möchte ich es erzählen, weil ich nicht möchte, dass Kinder in meiner Situation sind und sich schämen und denken, sie seien nicht mutig, darüber zu reden, denn es geht nicht darum, mutig zu sein, sondern darum, mental bereit zu sein, darüber zu sprechen“, so Evra.