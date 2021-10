Eine Ermutigung für alle Mädchen im Land

Kurswechsel in letzter Minute

Auch bei der FPÖ gab’s so ein Umdenken in letzter Minute: Zwar sind beide verbliebenen Regierungsmitglieder männlich geblieben (Manfred Haimbuchner und Günther Steinkellner), aber ins hohe Amt der Zweiten Landtagspräsidentin wurde Sabine Binder nominiert und am Samstag auch gewählt.