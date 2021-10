„Alles war sicher nicht schlecht bei uns“

180-Grad-Drehung gibt es keine

Was dürfen sich die Fans nun erwarten? „Es wird sicher keine 180-Grad-Drehung geben! Gewisse Dinge im System haben wir auf Liefering adaptiert, ebenso an unserer Kompaktheit gearbeitet. Der Blick ist nach vorne gerichtet“, so Elsneg. Und mit Liefering kommt eine Truppe, „die einen gefestigten Eindruck macht und Spieler hat, die sehr nahe am Kader von Red Bull sind.“ Bestes Beispiel: Stürmer-Talent Roko Simic, der am Mittwoch gegen Wolfsburg Champions-League-Luft schnuppern durfte!