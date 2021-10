Vergoldete Erfolge bei der Floriani-Matura

Unter strengster Einhaltung der Corona-Regeln wurde heuer der Wettkampf zum 63. Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold abgehalten. 100 Teilnehmer aus ganz Niederösterreich trafen sich dafür am vergangenen Wochenende in Tulln und stellten sich den anspruchsvollen Prüfungen der Bewerbsrichter. Franz Wagenhofer von der Feuerwehr Veitsau, Fabian Stadler von der FF Berndorf und Markus Rainer (FF Neukirchen am Ostrong) belegten nach Wissenstests und Hindernislauf die ersten drei Plätze.