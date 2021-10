Welfenprinz muss noch einmal vor das Gericht

Am 23. Mai 2021 nahm Prinz Ernst August von Hannover zuletzt auf der Anklagebank Platz. In Wels wurde dem Welfenprinzessen der Prozess gemacht, nachdem er sich im Juli vergangenen Jahres mit Alkohol und Medikamenten fahrlässig in den Zustand der Zurechnungsunfähigkeit versetzt haben soll. In diesem Zustand soll er dann in Grünau im Almtal Polizisten und ein Haushälterehepaar bedroht und auch einen Beamten verletzt haben. Vor Gericht plädierte der 67-Jährige auf nicht schuldig.